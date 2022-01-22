Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 07:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan kocanın, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
Metin Yılmaz, Esenli Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Aysel Yılmaz ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşine ateş ettikten sonra sağlık ekiplerini aradı.
Yaralı kadın hastanede öldü
Ağır yaralanan kadın, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Yılmaz'ın, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
Etiketler: Kadına Şiddet
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