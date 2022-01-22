Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Naif Yeşilkaya idaresindeki Ağrı'dan Bodrum'a giden otobüs, Aksaray-Konya kara yolunun 50. kilometresinde buzlanma nedeniyle şarampole düştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada, sürücü Yeşilkaya ile yolculardan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yolculardan M.G., Erzincan'dan Denizli'ye gittiğini söyledi. Uyuduğu sırada otobüsün sallanması üzerine uyandığını anlatan M.G, bir anda kendilerini tarlada bulduklarını kaydetti.
Selahattin Dayıoğlu ise Sivas'tan Aydın'a gittiklerini, bir sallanma hissettiğini ve yere düştüğünü ifade etti.
Etiketler: Trafik Kazası Buzlanma AFAD
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