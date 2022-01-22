Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 01:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen saldaki 21 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Çeşme açıklarında can salında bir grup olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen saldaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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