Yurt genelinde dondurucu soğuklar ve çetin kış koşulları hakim...

Bartın'da köylerdeki evlerde oluşan buz sarkıtlarının boyu 1 metreye yaklaştı.

Kar yağışının özellikle yüksek rakımlı köylerde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de yoğun kar bekleniyor

Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı etkisini artıracak. Karabük, Çankırı çevreleri ile Düzce, Zonguldak ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bolu'da tarihi rekor kırılması bekleniyor

Önemli bir geçiş güzergahı olan Bolu'da ise 3 gün boyunca 1950'den bu yana en yoğun kar yağışı yaşanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Bolu'da kar yağışının yeni bir rekora ulaşacağı tahmin ediliyor.

Önce Balkanlar ardından Karadeniz'den gelen dalgayla Batı Karadeniz soğuk ve kar yağışının etkisinde olacak. Bolu'da 3 günlük yağışın ardından kar kalınlığı 70 santimetreyi aştı. Ve cumartesi, pazar bu yağış devam ederse Bolu'da tarihi rekor kırılacak.

Bölgede yolları açık tutmak için ekiplerin sahadaki mesaisi de aralıksız sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Haber: Damla Bürçeler-Bülent Bostancı