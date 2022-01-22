Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
İstanbul'da istinat duvarı çöktü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde inşaat alanındaki istinat duvarı çöktü. Bölgeye giden polis ve belediye ekipleri, çökmenin yaşandığı alanın etrafını emniyet şeridi ve barikatlarla kapatarak önlem aldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yağmur ve kar yağışının etkisiyle, bir inşaatın istinat duvarında, inşaat alanına doğru çökme meydana geldi.
Çökme sonucu yolun bir kısmı inşaat alanına doğru göçerken, bu alanın içinde kalan aydınlatma direği eğildi, bazı çöp konteynerleri de zarar gördü.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler, alanı demir bariyerlerle kapattı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, çökmenin yaşandığı alana güvenlik şeridi çekerken, Büyükçekmece Belediyesi ekipleri de alanı demir bariyerlerle kapattı.
[Fotoğraf: İHA]
Olay sırasında sokakta herhangi bir kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti.
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