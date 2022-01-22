Cumhuriyet Mahallesi'nde yağmur ve kar yağışının etkisiyle, bir inşaatın istinat duvarında, inşaat alanına doğru çökme meydana geldi.

Çökme sonucu yolun bir kısmı inşaat alanına doğru göçerken, bu alanın içinde kalan aydınlatma direği eğildi, bazı çöp konteynerleri de zarar gördü.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, alanı demir bariyerlerle kapattı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çökmenin yaşandığı alana güvenlik şeridi çekerken, Büyükçekmece Belediyesi ekipleri de alanı demir bariyerlerle kapattı.

[Fotoğraf: İHA]

Olay sırasında sokakta herhangi bir kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti.