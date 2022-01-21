Başkent Ankara'nın bu geceden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor. Yağış, 27 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek.

"Yoğun kar olursa ağır vasıtaların trafiğe çıkışı yasaklanabilecek"

Ankara Valiliği de soğuk hava ve yoğun kar yağışıyla ilgili sürücülere yönelik uyarılarda bulunuldu.

Kritik yol kesimleri ve trafik yoğunluğu bulunan yüksek rakımlı, uzun iniş ve çıkışları, köprü ve viyadükleri olan otoyollar, devlet ve il yollarında, fiziki araç özellikleri ve kış donanımı eksiklikleri nedeniyle orta yüklü ticari taşıtlar, kamyon artı römork, çekici artı yarı römork ve benzeri tiplerdeki taşıtlardan kaynaklı yol kapanmaları olduğu belirtilen açıklamada, bu araçların kar yağmaya başladığı andan itibaren hava koşullarının ağırlaşması halinde trafiğe çıkmalarına izin verilmeyebileceği aktarıldı.

Ticari araçlara "kış lastiği ve zincir" hatırlatması

Açıklamada, seyahat edeceklerin, yola çıkmadan önce Karayolları Genel Müdürlüğünün "0312 449 91 99" numaralı telefonundan, ücretsiz "Alo 159" hattından veya "www.kgm.gov.tr" internet adresinden hizmete sunulan "Güzergah Analizi Programı" ile en uygun güzergahı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yürütülen yolları sorgulayarak yol seçimi yapabileceği belirtildi.

Yollarda sürücülerin emniyet şeritlerini kullanmamaları, bu şeride park etmemeleri, zorunlu park etmeleri gerektiği takdirde ise uygun yerlerde beklemeleri istenen açıklamada, yoğun kar beklenen günlerde trafiğe çıkacak otomobil, otobüs ve benzeri taşıtlarda kış lastiği, zincir, çekme halatı, takoz bulundurulması ve yakıtlarının dolu olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun kar, tipi, görüş mesafesinin azalması gibi olumsuzlukları ve belirtilen hususları dikkate alarak yola çıkmasının, yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalara ve belirlenen kurallara azami derecede dikkatle uymalarının, oluşabilecek mağduriyetlerin engellenmesi bakımından önem arz ettiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden 'Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim' çalışması

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla 39 ilçede başlatılan 'Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim' çalışmasının devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sokakta yaşayan vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından korunması için kaymakamlıklarımız ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız tarafından yürütülen 'Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim' çalışması sürdürülüyor. Çalışma kapsamında, 39 İlçemizde evsiz, mekânsız durumda bulunan vatandaşlarımız anlaşmalı otellerde ve tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Giyim, yemek, barınma vb. ihtiyaçları karşılanan misafirlerimize, gerekli hallerde uzmanlarımız tarafından psikolojik destek sunuluyor. Hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için, bu çalışmaya bütün İstanbulluların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek olmaya devam edeceklerine yürekten inanıyoruz. Çevrenizde evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, en yakın polis, jandarma karakoluna bildirmenizi veya 155 Polis İmdat Hattını aramanızı bekliyoruz."

Zonguldak

Zonguldak Valiliği de, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı ile şiddetli soğuk beklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarımızca olumsuzluklara karşı tertip ve tedbirler alınmakla birlikte vatandaşlarımızın, araç sürücülerinin, engelli bireylerin, kronik hastalığı bulunanların ve hamilelerin, tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranmaları önem arz etmektedir."

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre kentte bu akşamdan itibaren 27 Ocak perşembe gününe kadar yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların, araç sürücülerinin, engelli bireylerin, kronik hastalığı bulunanların ve hamilelerin, tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranmaları istendi.

Düzce

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren kentte kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağış beklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgenin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışların da önce yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı, cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yoğun kar şekline dönüşmesi bekleniyor. Bölgedeki kuvvetli kar yağışlarının pazar öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarlarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarının etkisini en aza indirmek için her türlü tedbirin planlandığını aktardı.

Yavuz, kurumların 24 saat esasına göre görev başında olacağını vurgulayarak, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.