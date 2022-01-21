Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ücret konusunda turistlerle tartışan taksiciye gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Beyoğlu'nda ücret konusunda 2 turistle tartışan taksici, şikayet üzerine gözaltına alındı.
İstanbul Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde 2 turist, bindikleri taksinin sürücüsüyle ücret konusunda tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücü olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından turistler, taksiciden şikayetçi oldu.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan 32 yaşındaki taksici M.D. adliyeye sevk edildi.
Taksici ile turistler arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
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