Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Bayrampaşa'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Feza Sokak'ta bulunan 3 katlı iş hanının bodrum katındaki tekstil deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Depoda büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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