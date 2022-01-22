Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 01:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, yolculuk sırasında kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. Kalbinin durduğu belirlenen yolcu, doktorların çabasıyla hayata tutundu. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.
Sakarya'da otobüse binen 60 yaşındaki Hakkı Kösedağ, bir süre sonra rahatsızlandı.
Araçtakiler tarafından durumu kontrol edilen yolcunun kalp krizi geçirdiği fark edildi. Bunun üzerine hemen şoföre haber verildi.
Otobüs sürücüsü Recep Dağdelen, güzergahının dışına çıkarak aracı hastaneye yönlendirdi.
Kornaya basarak sürücülerden öncelik isteyen şoför, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi.
Sağlık ekiplerince kalbinin durduğu belirlenen yolcu, doktorların çabasıyla hayata tutundu.
Etiketler: Kalp Sağlığı
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