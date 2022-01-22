Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 03:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da kar yağışı başladı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Yağışın gece saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.
Yağış nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Beyaz örtüyle kaplanan Uzun Çarşı ve Çark Caddesi'nin yanı sıra Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde güzel görüntüler oluştu.
Kentin yüksek kesimleriyle Kocaali ve Taraklı ilçelerinde de etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar çocuklarıyla dışarıya çıkıp kar topu oynadı, karın tadını çıkardı.
Ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
Son Haberler
- 03:20
- 02:49
- 02:18
- 01:54
- 01:33
Sıradaki Haber
İzmir açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz