Beklenen kar Ankara'ya geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan yağış şiddetini artırdı, Başkent beyaza büründü.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı ekipler hazırlıklıydı. Yol açma çalışmaları ana caddelerde aralıksız sürüyor.

Yağışın 27 Ocak Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Valilik uyardı

Valilik Ankaralılara uyarıda bulundu. Hava koşullarının ağırlaşması halinde orta yüklü ticari taşıt, kamyon, römork, çekici gibi araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Yağış ve trafik durumu hakkında Alo 159 hattında bilgi alınabilecek.

Yetkililerin sürücüleri güvenlik şeridini kullanmamaları yönünde uyarıyor.

Ayrıca kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulmasıyla ilgili de hatırlatma yapıldı.