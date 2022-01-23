Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 17:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fransız maceraperest kanosunda ölü bulundu
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Fransız maceraperest Jean-Jacques Savin'in, Atlas Okyanusu'nu kürek çekerek geçme hedefi yarım kaldı. Ocak ayı başında okyanusa açılan 75 yaşındaki Fransız, kanosunun kabininde ölü bulundu.
Fransız maceraperest Jean-Jacques Savin ocak ayı başında yeni bir maceraya açıldı. Portekiz'den kendi tasarladığı kanosuyla hareket etti.
Hedefi Atlas Okyanusu'nu kürek çekerek geçmekti. 90 gün sürmesi beklenen yolculuğunun sonunda Karayipler'e ulaşmayı hedefliyordu. Ancak olmadı.
75 yaşındaki adam, kanosunda ölü bulundu. Sahil güvenlik ekipleri Savin'in kanosunu Portekiz açıklarında ters dönmüş şekilde buldu.
Atlas okyanusunu geçmişti
Savin'in cansız bedeni de kanonun kabinindeydi. Hava kuvvetlerinden emekli paraşütçü Jean-Jacques Savin'in ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Jean-Jacques Savin, 3 yıl önce özel yapım kanosuyla 122 gün 9 saat süren yolculuğun sonunda Atlas Okyanusu'nu geçmeyi başarmıştı.
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