Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 19:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
23 Ocak 2022 korona tablosu…Bugünkü vaka sayısı
23 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil! pic.twitter.com/mM7H4Tb4fY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 23, 2022
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