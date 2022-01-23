Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 19:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uçak seferleri iptal edildi mi? 24 Ocak Pazartesi günü hangi uçak seferi iptal edildi?
Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY'den yapılan açıklamada iptal edilen seferlerin Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı olduğu belirtildi.
Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış ve varışlı olmak üzere 31 seferi iptal etti.
Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz. https://t.co/LCYsTgaHEn— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 23, 2022
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Kar Yağışı THY İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Sıradaki Haber
23 Ocak 2022 korona tablosu…Bugünkü vaka sayısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz