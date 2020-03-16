Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasına bağlı taksiciler, Kızılay ile İskitler ve Varlık mahallelerindeki merkezlere gelerek, araçlarını dezenfekte ettiriyor.

Oda Başkan Vekili Cevdet Kavlak, Kızılay'daki taksi depolama merkezi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, araçların Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından dezenfekte edildiğini bildirdi.

Vatandaşların taksilere daha rahat binebilmesi amacıyla koronavirüse karşı tedbir aldıklarını ifade eden Kavlak, "Odamız bünyesindeki merkezlerde 7 bin 701 ticari taksinin ardından 450 kapalı taksi durağı da dezenfekte edilecek. Taksi ve durakların dezenfekte işlemleri düzenli olarak devam edecek." diye konuştu.