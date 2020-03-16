Osmaniye, Ellek beldesinde 19 traktör sahibi, sosyal medya üzerinden irtibat kurarak yarışma için bir araya geldi.

Yarışmacılar, halatla birbirine bağladıkları traktörlerini çekmeye çalışarak araçlarının gücünü test etti.

Eşit kiloda yarış için bazı traktörlerin üzerine insanların da bindirildiği yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez düzenledikleri yarışmayı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bundan sonra amacımız bu yarışları bir festival haline getirerek ülke çapına yaymak." diye konuştu.

Yarışmada, traktörüyle birinci olan Esabil Mert de amaçlarının kazanmak ya da kaybetmek olmadığını, eğlenmek için bir araya geldiklerini ifade etti.