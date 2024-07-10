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Güncel
AA 10.07.2024 12:17

Ankara'da oyuncak silahla soygun yapan kişi tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde oyuncak silahla alışveriş merkezindekileri tehdit edip büfeden hırsızlık yapmak isterken gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ankara'da oyuncak silahla soygun yapan kişi tutuklandı
[Fotograf: DHA]

Ankara, Mutlukent Mahallesi'nde Y.E.I, elindeki uzun namlulu silah görünümündeki oyuncakla bir alışveriş merkezinde dolaşmaya başladı.

Bir süre sonra alışveriş yapanları tehdit etmeye başlayan Y.E.I, bölgede bulunan bir büfeden soygun yapmak istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçmak istedi. Ekiplerin çevresini sarması üzerine, tüfeği polislere doğrultarak "Hadi beni vurun." diye bağırmaya başladı.

Şüphelinin elindeki silahın dış görünüş itibarıyla gerçek olamayacağını değerlendiren polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı.

Ekipler, şüpheliyi elindeki silahı bir an bırakmasından faydalanarak gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde uzun namlulu silah görünümündeki oyuncağın boncuk attığı belirlendi. Büfeden silah zoruyla sigara aldığı tespit edilen Y.E.I. hakkında "nitelikli yağma" suçundan işlem yapılarak tutuklandı.

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Alışveriş Merkezi Ankara Sigara
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