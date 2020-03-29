Ankara'da faaliyet gösteren iki firma tarafından nanoteknolojik dezenfeksiyon cihazı üretilerek patent için başvuruda bulunuldu.

Testleri tamamlanan cihazla ilgili AA muhabirine bilgi veren firma sahiplerinden Hüseyin Seyhan, 20 yıldır makine sanayisinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin başlamasıyla dezenfeksiyonda kullanılmak üzere makine tasarladıklarını belirten Seyhan, şöyle devam etti:

"Bütün dünya, kumaş gibi yüzeylerde tutunabilen bir virüsle mücadele ediyor. Koronavirüs ile mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla böyle bir makine ürettik. Kabinimizi teknolojik bir ürün olarak tasarladık. Özel yazılım sensörleri sayesinde kabin otomatik çalışmaktadır. En önemli noktası ise insan sağlığına zarar vermeden nanoteknoloji ile nanomikronlarda insan omuz ve ayak seviyesinde ilaçlama yapabiliyor. Kabin nanoteknoloji sayesinde insan kıyafetinde ve ayak altına nüfuz ederek bu virüsü yok etme kapasitesine sahip."

''3 saniyede dezenfekte edebiliyor''

Seyhan, dezenfektan malzemesini tasarruflu kullanmayı da amaçladıklarını aktararak, cihazın, 3 saniyede giysi ve ayak altını dezenfekte edebildiğini bildirdi.

Makinenin tabanında hijyenik paspas kullandıklarını vurgulayan Seyhan, "Bu paspasımız da sürekli dezenfektan ile ıslak tutularak ayak altından virüsün taşınmasını engelleyecek şekilde çalışıyor. Ülkemizde toplu yaşam alanları, cihazlarla ve ellerle dezenfekte ediliyor fakat virüsün kıyafetlerle ve ayakkabılarla taşınmasını engelleyecek bir sistem yok. Ürettiğimiz makine, virüsün insanların elbiseleri ve ayakkabıları ile taşınmasını engelliyor." diye konuştu.

"Her türlü sıvı dezenfektan ilaçla çalışıyor"

Projede yer alan diğer firmanın sahibi Evren Sarıçiçek de bir ayda tasarladıkları cihazın seri üretimine başladıklarını söyledi.

Makineye çok sayıda kamu kuruluşundan talep geldiğini anlatan Sarıçiçek, şunları kaydetti:

"Bizim önerdiğimiz ilaç, nano gümüş teknolojisini kullananan ilaçtır. Bu ilaç kıyafette yaklaşık 10 gün etkisini koruyor ama bu şu anlama gelmiyor, cihaz sadece bizim ilacımızla çalışmıyor. Her türlü sıvı dezenfektan ilaçla da çalışıyor. Sadece bu dezenfektanların Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekiyor. Ürettiğimiz cihaz, virüsün kıyafetler ve ayakkabılarla taşınmasını yüzde 95 engelliyor. Portatif bir cihaz. Direkt prize takılınca çalışıyor. Şu anda kamu kuruluşları, belediyeler ve büyük sitelerin girişleri için talepler alıyoruz."