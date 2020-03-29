Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kent genelinde 15 bin noktada dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 221 personelle ULV (geniş hacimli ilaçlama makinesi), sırt pülverizatörü ve ekolojik atamizerlerle salgını önlemek için 15 bin noktayı yaklaşık 23 bin litre ilaç kullanarak dezenfekte etti.

Sağlık Bakanlığınca onaylanan, yüzey dezenfeksiyonu için önerilen etken maddelerden faydalanılarak üretilen ilaçlarla dezenfekte edilen alanlar, yıkanmadığı takdirde 24 saat boyunca koruyucu özelliğini kaybetmiyor.

Ayrıca, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında temizlik ve ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere de anlık cevap veriyor.

Ekipler, kapalı alanlarda uygulanacak ilaçlama esnasında orada bulunan kişileri uzaklaştırarak, gıda maddelerine ve eşyalara bulaşmamasına özen gösteriyor.

Mücavir alan sınırları dışındaki ilçelerde de dezenfekte işlemini sürdüren ekipler, Kovid-19'la mücadelede önem teşkil eden "sosyal mesafe" kuralına uymayı ihmal etmiyor.