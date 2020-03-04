​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu görevinden çıkarılan 23 eski emniyet personeli ve bir sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezi ile ilçelerinde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.