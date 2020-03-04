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Adana'da fuhuş operasyonu düzenlendi. 14 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da fuhuş operasyonu düzenlendi. 3'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 14 şüpheli yakalandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Adana fuhuş operasyonuSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 09:42
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