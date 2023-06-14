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Güncel
AA 14.06.2023 00:20

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören'de yol çöktü

Kentte etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Basınevler Mahallesi Çelebi Sokak'ta, yeni asfalt dökülen yol ve istinat duvarı çöktü.

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören'de yol çöktü

Çöken yol nedeniyle bazı binaların elektrikleri kesildi. Yolun alt kısmında bulunan otoparka toprak yığını döküldü.

Mahalle sakini Ahmet Türk, çöken yolda asfalt çalışması yapıldığını ve bir süre sonra çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Akşam saatlerinde evde olduğu sırada gelen ses üzerine sokağa çıktığını ifade eden Türk, "Felaket bir yağmur vardı. Patlama sesi geldi. Daha sonra baktık istinat duvarı çökmüş. Bizim ve karşıdaki binanın komple elektrikleri gitti" dedi.

İtfaiye ve polis ekipleri, sokakta ve yolun alt kısmında güvenlik önlemleri aldı.

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