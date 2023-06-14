Çok Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 14.06.2023 00:01

Zonguldak'ta tefecilere operasyon: 5 gözaltı

Zonguldak'ta tefecilere yönelik düzenlenen 'Paravan' kod adlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Zonguldak'ta tefecilere operasyon: 5 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde mali suç örgütlerine yönelik yapılan `Paravan` kod adlı operasyon düzenlendi.

Zonguldak'ta tefecilik suçunu gerçekleştiren 5 şüpheli tespit edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 ayrı adreste arama gerçekleştirilerek şüpheliler yakalandı. Yapılan aramada borç senetleri, çekler, icra ve temlik evrakları ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında tefecilik suçundan soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
Yozgat’ta kuvvetli yağış sele neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:07
Tarihi eser operasyonunda ele geçirilenler polisi bile şaşırttı
00:48
ABD, İsveç'in Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirdiğini belirtti
00:46
İtalya, Berlusconi için ulusal yas ilan edilmesini tartışıyor
00:44
Kuzey Koreli bilgisayar korsanları değeri 100 milyon doları aşan dijital parayı çaldı
00:29
Schengen vizesi dijitalleşiyor
00:20
Çamura saplanan çöp kamyonu işçilerin üzerine devrildi
Gümüşhane’nin 'altın vadisi'
Gümüşhane’nin 'altın vadisi'
FOTO FOKUS
Ambulans helikopterle hastaneye taşınan çoban: Allah devletimize zeval vermesin
Ambulans helikopterle hastaneye taşınan çoban: Allah devletimize zeval vermesin
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ