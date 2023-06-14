Zonguldak'ta tefecilere operasyon: 5 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde mali suç örgütlerine yönelik yapılan `Paravan` kod adlı operasyon düzenlendi.



Zonguldak'ta tefecilik suçunu gerçekleştiren 5 şüpheli tespit edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 ayrı adreste arama gerçekleştirilerek şüpheliler yakalandı. Yapılan aramada borç senetleri, çekler, icra ve temlik evrakları ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında tefecilik suçundan soruşturma başlatıldı.