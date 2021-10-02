Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan eski bir çöplükte metan gazının sıkışması sebebiyle meydana gelen patlama sonucu çöplükte ve çevresinde yangın çıktı.

Konya yolunun 115. kilometresinde bulunan eski bir çöplükte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre eski çöplükte metan gazının sıkışması sonrası patlama meydana geldi.

Patlama sonrası çöplükte ve çevrede yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından olası bir patlamaya karşı çevrede güvenlik önlemleri alınırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın 2,5 saat sonra söndürüldü.

Öte yandan yangının ortasından kalan bir köpek ile yavruları ekipler tarafından kurtarıldı.