Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'nde H.A'ya ait evde uyuşturucu temin ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Zanlıya ait adreste arama yapan ekipler, 5 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.A'nın, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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