Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 09:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı’da ilkbaharda da soğuklar etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: İHA ARŞİV]
Ağrı’da ilkbahar ayında etkili olan soğuklar nedeniyle evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Ağrı’da ilkbahar ayında etkili olan soğuklar nedeniyle evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Kış mevsiminin en çetin yaşandığı illerin başında gelen Ağrı'da ilkbahar ayı olmasına rağmen soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç motorlarının donması nedeniyle araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Etiketler: Ağrı
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