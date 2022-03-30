Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Ramazan Aslan'ın (72) kullandığı 20 SE 292 plakalı traktör, Duacılı Mahallesi'ndeki Çiğnek mevkisinde devrildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekibince çıkarılan Aslan'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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