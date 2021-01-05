Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden İstiklal Marşı yılına özel etkinlik
[Fotoğraf:AA]
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İstiklal Marşı Yılı dolayısıyla sosyal medya üzerinden etkinlik düzenledi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (AYBUZEM) öncülüğünde, Rektör İbrahim Aydınlı ile 40 akademisyen, öğrenciler ve üniversite personeli, sosyal medya üzerinden İstiklal Marşı'nın birer dizesini okudu.
İstiklal Marşı'nın dize sayısı nedeniyle "41 Mısra Döngüsü" ismi verilen etkinlik kapsamında marşı okuyan akademisyenler, öğrenciler ve üniversite personeli, bu anları sosyal medyadan paylaştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2021 yılı "İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edilmişti.
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