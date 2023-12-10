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Güncel
İHA 10.12.2023 11:14

Aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Çankırı’da etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu Çankırı’da kuvvetli sağanak yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağıştan kaçan vatandaşlar iş yerleri ve saçak altlarına sığınarak kendilerini korumaya çalıştı.

“Üşüyoruz, sırılsıklam oluyoruz”

İki gündür kentte yağışların etkili olduğunu belirten Sıla Bıyıklı “Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte iki gündür sağanak yağış etkili oluyor. Bu durum bizi çok etkiliyor, dışarıya çıktığımız da üşüyoruz, sırılsıklam oluyoruz. Meteoroloji kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Umarım sel veya su baskınları gibi kötü durumlar yaşanmaz. Güneşli, güzel havaları çok özledik.” dedi.

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