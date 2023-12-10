Amasya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul’a giden bir minibüste bulunan 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Amasya kent girişinde bulunan uygulama noktasına gelmeden araç sürücüsü tarafından yol kenarında indirildi.

Uygulama noktasının geçilmesinden sonra tekrar minibüse binecek olan düzensiz göçmenler, bu mevkiye yakın bir tarlada yürürken polis ekiplerince yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemler için emniyete götürüldü.

Minibüs sürücüsü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.