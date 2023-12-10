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Güncel
İHA 10.12.2023 10:31

Rize'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ağır yaralı

Rize'de virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlanınca 3 kişi ağır yaralandı.

Rize'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ağır yaralı

Kaza, merkeze bağlı Ambarlık köyü ile Çimenli köy yolu üzerinde meydana geldi.

Merve D. (26) yönetimindeki otomobil, Çimenli köy yolu güzergahında seyir halindeyken S virajı olarak adlandırılan mevkide henüz sebebi bilinemeyen bir nedenden ötürü virajı alamadı ve yaklaşık 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Merve D. ile otomobilde bulunan annesi Emine D. ve babası Mustafa D. otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 ağır yaralı ekiplerin ve vatandaşların uğraşları sonucunda sıkıştığı otomobilden çıkarıldı. Yaralı sürücü Merve D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken baba Mustafa D. ile anne Emine D. ise Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. 

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