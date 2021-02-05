Yüz yüze eğitimde yeni bir dönem yakında başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler okullara gidecek.

Anaokulları ne zaman açılacak?

Alınan kararlara göre, köy okulları tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılacak. 15 Şubat'ta anaokulları da tam zamanlı olarak açılacak.

1 Mart'ta tüm sınıflar eğitime başlayacak

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim okulları ve sınıflar eğitim vermeye başlayacak. Okullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için kapılarını açacak.

[Fotoğraf: AA]

Yine aynı tarihte ilkokullar tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrenciler eğitimlere seyretilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.

Veli kararına bağlı olacak

Lise öğrencileri birinci dönemden kalan sınavları, mart ayında yüz yüze gerçekleştirecek.

Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacak.

İllerdeki karara göre farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde kararlar alınabilecek. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlanacak.