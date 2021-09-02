Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 06:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans helikopter Gümüşhane'deki entübe hasta için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de yoğun bakımda yatan 56 yaşındaki entübe hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle İstanbul'a götürülmek üzere Erzurum'a sevk edildi.
Gümüşhane'de alınan bilgiye göre, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde nörolojik hastalık nedeniyle yoğun bakım tedavisi gören İ.K'nin, Türkiye'de birkaç merkezde yapılabilen ameliyatı için İstanbul'a sevki gerekti.
Hastanın entübe olması nedeniyle sevk için Bakanlıktan ambulans helikopter talep edildi.
Yenişehir Stadyumu'na inen ambulans helikopter, hastayı alarak Erzurum'a dönmek üzere havalandı.
İ.K'nin sevki için Erzurum'da yeniden planlama yapılacağı ve buradan ambulans uçak ya da aktarmalı ambulans helikopterle İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüleceği öğrenildi.
Etiketler: Gümüşhane
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