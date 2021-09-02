Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 06:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baskil Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama yapıyor
[Fotoğraf: AA]
Baskil Belediyesi tarafından ilçede haşerelere kaşrı ilaçlama yapılıyor.
Baskil Belediye BBaskil aşkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, ilçede çevre ve sağlık konusunda 6 mahallede haşere ile mücadele konusunda mart ve nisan aylarından itibaren çalışma başladıklarını, çalışmanın ekim ayına kadar devam edeceğini söyledi.
Akmurat, "İnsan sağlığını tehdit eden çeşitli hastalık yapıcı mikropları taşımalarından dolayı bu zararlılarla mücadele etmekteyiz." dedi.
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