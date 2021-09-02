Baskil Belediye BBaskil aşkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, ilçede çevre ve sağlık konusunda 6 mahallede haşere ile mücadele konusunda mart ve nisan aylarından itibaren çalışma başladıklarını, çalışmanın ekim ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Akmurat, "İnsan sağlığını tehdit eden çeşitli hastalık yapıcı mikropları taşımalarından dolayı bu zararlılarla mücadele etmekteyiz." dedi.