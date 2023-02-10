Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 13:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Amasyalı Sultan nine depremzedelere sobasını gönderdi
Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Damlaçimen köyünde yaşayan Sultan nine depremzedelere yardım için sobasını gönderdi.
Kahramanmaraş merkezli olup 10 ilde yıkım ve binlerce can kaybına yol açan 7,7 ile 7,6’lık depremlerden büyük üzüntü duyan 87 yaşındaki Sultan Davulcu, “Karaciğerim yavrularım. Size sobamı gönderiyorum. İsterseniz içine odun da doldururum” şeklindeki sözleriyle yürekleri ısıttı.
5 çocuk, 20 torun sahibi Davulcu’nun sobasının yanı sıra yastık ve yorgan da gönderdiği yardımlarının yakınları tarafından AFAD yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.
Etiketler: Amasya Deprem Kahramanmaraş
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