Amasya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği öncülüğünde, Sultan Bayezid Cami önünde toplanan grup, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

GÖK-BİR adına açıklama yapan Serdal Benli, Yahya Sinvar'ın şehadetinin sadece bir hüzün kaynağı olmadığını, onun şehadete yürürken ortaya koyduğu tavrın bütün insanlığa ilham olduğunu söyledi.

Son anına kadar direnişi sürdüren bir lider varken Filistin'i kimsenin yok edemeyeceğini ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"Gazze'yi tamamen harabeye dönüştüren siyonist çete ve işbirlikçiler tüm imkanlarına rağmen Filistin halkını sindiremediler. Filistin halkının mücadelesi işgal rejiminin bu topraklarda geleceği olmadığını kanıtlamıştır. Zannettiler ki bombardımanlar ne kadar artarsa Hamas'ın teslimiyeti o kadar hızlı olur. Ancak tablo tam tersine işaret ediyor. Filistin halkını ve onun temsilcisi Hamas'ı bitirmeye sizin gücünüz yetmez. İşgal rejimi bu topraklarda köksüz bir çeteden ibarettir. Bizim açımızdan en büyük kayıp ise İslam coğrafyasındaki işbirlikçi rejimlerin Hamas'a karşı olan duruşlarıdır. "