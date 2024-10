Malatya'da emniyet ve jandarma teşkilatına 80 araç teslim edildi

Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleşen törende, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için gece gündüz çalıştıklarını ve gayret gösterdiklerini söyledi.



"Başta narkotik suçlar olmak üzere her bir suçu takip ediyor ve öncelikle suçun önlenmesi için gayret ve çaba sarf ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığınca başlatılan emniyet ve jandarma teşkilatının araçlarının yenilenmesi kapsamında İstanbul'da tören düzenlendiğini hatırlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Gerek İçişleri Bakanlığı gerek Valiliğimizin bütçesinden ve hayırseverlerimizin desteğiyle bugün 80 tane pırıl pırıl aracın emniyet ve jandarma teşkilatımıza teslim edilmesi için toplanmış bulunuyoruz. Malatya'daki her bir kardeşimizin huzur ve güvenle yaşayabileceği bir Malatya'yı tesis etmek için benim koordinasyonumda emniyet ve jandarma birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz gece gündüz çalışıyor. Her gün planlı ve şok uygulamalarla özellikle geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımıza uzanan kirli elleri engellemek için mücadele ediyoruz. Başta narkotik suçlar olmak üzere her bir suçu takip ediyor ve öncelikle suçun önlenmesi için gayret ve çaba sarf ediyoruz."

Yavuz, araçların hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Bu güzel araçların halkımızın hizmetine sunulmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, göreve geldiği günden bu yana yeni uygulamalarla halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak üzere tedbir alan, proje geliştiren İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve birlikte çalıştığımız, emek verdiğimiz kıymetli emniyet müdürümüze, jandarma komutanımıza ve her düzeydeki benim kahraman ve jandarma teşkilatı mensubu arkadaşlarıma ve şehrine destek veren tüm hayırsever iş insanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kazasız belasız, bu araçların kullanılmasını ve halkımızın her geçen gün hissedilir şekilde huzur ve güvenliğine hizmet etmesini diliyorum ve hepinizi bir kez daha sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum."





İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 10 araçlarının enkazda kaldığını söyledi.



"Yeni araçlar teşkilatımızın operasyonel kabiliyetlerini geliştirecek, hızlı ve etkin müdahaleler yapabilmemize imkan sağlayacak"

Emniyet teşkilatının milletin huzur ve güvenliğini sağlama noktasında büyük bir sorumluluk üstlendiğini anlatan Çankal, "Bugün hizmete sunulacak yeni araçlar teşkilatımızın operasyonel kabiliyetlerini geliştirecek, hızlı ve etkin müdahaleler yapabilmemize imkan sağlayacaktır." dedi.

Jandarma ve polis ekipleri, tören sonrası araçlarla siren çalarak konvoy yaptı.

Törene, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, vali yardımcıları, kaymakamlar ve diğer ilgililer katıldı.