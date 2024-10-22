Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Şırnak'ta hasat şenliğine katıldı

Bakan Yardımcısı Bağcı, Botaş İstasyonu karşısında yer alan yer fıstığı hasat alanında düzenlenen programda, Cudi Dağı eteklerinde yapılan şenlikte bir arada olmanın memnuniyetini yaşadığını söyledi.

Bakanlık olarak yer fıstığı tohumu ve işleme tesisine destek verdiklerini bildiren Bağcı, şu an yaklaşık 2.7 milyon lirayı bulacak olan tesisin inşaatının devam ettiğini, tesisin hizmete girmesiyle yer fıstığının artık Şırnak'ta işleneceğini belirtti.

Bağcı, "2006 yılında başlayan yer fıstığı üretimi serüveninde, Şırnak'ın Türkiye'de 3'üncü sırada olması bizi fazlasıyla memnun ediyor." dedi.

Vali Birol Ekici de Türkiye'de yer fıstığında 3'üncü olduklarını, petrolde ise ilk sırada yer aldıklarını kaydetti.

Türkiye'nin kara yolu ticaretinde Habur Sınır Kapısı gibi bir potansiyele sahip olduklarını aktaran Ekici, "Bugün huzur, güven ortamı var. Gelişme isteği var. Ben de bu heyecanı taşıyorum. Burada eser bırakmak istiyorum. Sizlerin desteleriyle Şırnak'ı daha ileriye götürmek için var gücümüzle çalışacağız. Gelin hep birlikte Şırnak'ı fıstık gibi yapalım." diye konuştu.

Programda, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da konuşma yaptı.

İl Müftüsü Orhan Örnek'in duasının ardından Bakan Yardımcısı Bağcı ve Vali Ekici traktör sürerek, yer fıstığı hasadını gerçekleştirdi.

Programa, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Tarım ve Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Şırnak Belediye Başkan Vekili İdris Yetik, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin ile çiftçiler katıldı.