Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 03:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da uyuşturucuyu turşu bidonuna sakladığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya’nın Merzifon ilçesinde, turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada, turşu bidonuna gizlenen 815,50 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonda E.E, M.C.S, K.T. ve E.A. uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Amasya Uyuşturucu
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