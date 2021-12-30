Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Güvenli sokaklar mutlu şehir" sloganıyla umuma açık iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Dokuz iş yerine yönelik yapılan denetimde 2 ruhsatsız, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Denetim kapsamında 2 iş yerine yüksek sesli müzik kuralına aykırılıktan, 2 kişiye kapalı alanda sigara içilmesinden, bir iş yerine de kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilmesinden idari işlem yapıldı.