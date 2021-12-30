Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 03:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta umuma açık iş yerleri denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta umuma açık iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Güvenli sokaklar mutlu şehir" sloganıyla umuma açık iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Dokuz iş yerine yönelik yapılan denetimde 2 ruhsatsız, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Denetim kapsamında 2 iş yerine yüksek sesli müzik kuralına aykırılıktan, 2 kişiye kapalı alanda sigara içilmesinden, bir iş yerine de kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilmesinden idari işlem yapıldı.
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