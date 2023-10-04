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Güncel
AA 04.10.2023 10:00

Amasya'da tarihi belediye binasının restorasyonunda sona gelindi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya geldiğinde halkla buluştuğu, tarihi belediye binasının restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Amasya'da tarihi belediye binasının restorasyonunda sona gelindi

Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ev sahipliği yapan tarihi binanın restorasyondan sonra, belediyenin başkanlık makamı olarak kullanılacağını söyledi.

Tarihi ve kültürel değerlere sahip Amasya'nın gelişimi ve tanıtımı için her türlü çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Çelik, "Yerli ve yabancı turistlerimizin ziyaret ettiği ve Cumhuriyete öncülük etmiş olan şehrimizin kalıcı değerlerine sahip çıkmak bizlerin başlıca görevleri arasında yer alıyor. Bu anlamda Belediye Başkanlığı makamı olarak kullanacağımız ve Gazi Paşamızın halka hitap ettiği tarihi belediye binamızın restorasyon çalışmalarında sona geldik. Yaptığımız bütün projelerimizi ve çalışmalarımızı hemşehrilerimizin geleceğine yatırım için hayata geçiriyoruz. Her şey Amasya ve Amasyalılar için" diye konuştu.

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