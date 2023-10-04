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Güncel
AA 04.10.2023 09:41

Diyarbakırlı çocuklar TEKNOFEST'te ikinci oldu

Diyarbakır Bağlar Deneyap Atölyesi Solo Türkler Takımı, İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'te yapılan Deneyap Makeathon Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu.

Diyarbakırlı çocuklar TEKNOFEST'te ikinci oldu

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Bağlar Deneyap Atölyesi Solo Türkler Takımı yapılan yarışmalarda 1000 takım arasında ilk 16 takım arasına yerleşerek finale kaldı.

Çiğli Havalimanı'nda düzenlenen festivale katılan finalist takımlar arasında yapılan Deneyap Makeathon Yarışması'nda Diyarbakır ekibi ikincilik elde etti.

Diyarbakır T3 Vakfı Sorumlusu Büşra Cinemre, eğitmen ve öğrencilerinin çalışmaları sonucu Diyarbakır'a yaşatılan gururun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, öğrencileri tebrik etti.

Takımın danışmanı Seda Coşkun Eliküçük de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli ve milli üretim için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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