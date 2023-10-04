Açık 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 04.10.2023 09:38

Mardin'de bağ bozumu başladı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bağ bozumu etkinliği düzenlendi.

Mardin'de bağ bozumu başladı

Köylüler lezzetine doyulmayan üzümleri toplayıp pekmez, pestil ve cevizli sucuklar yapıldı.

Etkinliği düzenleyen iş adamı Yaşar Budak, yıl içerisinde çiftçilerin, ürettikleri üzümler ile çeşitli ürünler elde edeceklerini aktardı. Bölge halkına katkı sağlamak için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Budak, "Bağ bozumu etkinliği ile farkındalık oluşturmak istedik. Hem köylüler hem bölge halkı için hem de Mardin turizmi için farkındalık oluşturmak istedik" şeklinde konuştu.

Mardin'de bağ bozumu başladı



Köylülerin büyük katkısı olduğunu anlatan Budak, "Muhtarımız ve köylüler bize çok katkı sundular. Arkadaşlarımız ile beraber yaptığımız etkinlik çok güzel geçti. Önümüzdeki yıllarda bunu biraz daha festival şeklinde yapmayı düşünüyoruz. Bütün yöre halkını çağırıp daha da güzelleştirme amacımız var. Bölgeye bir fayda sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üzümlerin çok güzel yetiştiğini belirten Budak, "Bu sene üzümde bizim köyde bir sıkıntı yok. Köyün üzümü güzel yetişmiş hasada yeni başladık. 1 hafta 10 güne kadar köyün tamamı hasada başlayacak. Elde ettiğimiz ürünler ile cevizli sucuk, pekmez gibi ürünler elde ediyoruz" dedi. 

ETİKETLER
Mardin
Sıradaki Haber
Gaziantep'te 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Emine Erdoğan: Hayvanları korumak vicdani yükümlülüğümüzdür
10:37
Metrobüslerde yoğunluk yaşandı
10:35
CHP'de gözler İstanbul İl Kongresi'ne çevrildi
10:33
Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
10:31
KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
10:17
Rize'nin zirveleri beyaza büründü
Munzur ve Pülümür dağlarındaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
Munzur ve Pülümür dağlarındaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
FOTO FOKUS
15 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 37 gözaltı
15 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 37 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ