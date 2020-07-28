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Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Ankara'dan Kastamonu'nun Tosya ilçesine giden Seyit Ahmet Savun yönetimindeki 06 L 6317 plakalı otomobil, Çaybaşı köyü mevkisinde devrildi.
Yaralanan sürücü ile yanında bulunan Mesude Savun, otomobilde sıkıştı.
Yaralılar, Merzifon Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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