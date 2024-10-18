Amasya'da öğrenciler için Kızılay Butik açıldı

Türk Kızılay Derneği Amasya Şube Başkan Yardımcısı Osman Akbaş, açılışta yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olan bir iyilik hareketi olduğunu belirtti.

Tam bir giyim mağazası olarak tasarlanan butikten ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin gereksinim duyduğu bütün ürünleri ücretsiz alabileceğini aktaran Akbaş, şunları söyledi:

“Bizler ve gençlerimiz gönüllülük esasına göre Kızılay’ın içerisinde yer alıyoruz. Şu anda Amasya Üniversitesi bünyesinde 4. butiğimizi açıyoruz. Burada sizlerin büyük gayretleri, fedakarlığı ve Kızılay’ımızın da önemli katkılarıyla hiç kullanılmamış, tamamen sıfır kıyafetleri hiçbir ayrım yapmadan bütün öğrencilerimizin alıp kullanmaları üzerine tasarlanmış bir sistem var. İnşallah Merzifon Meslek Yüksekokulu ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesindeki öğrencilerimize de aynı şekilde hizmet vereceğiz. Kızılay her daim hayra vesile olan bir kurumdur. Bu anlamda her zaman vatandaşlarımıza kapımız açık. Butiğimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

Akbaş, Amasya Üniversitesinde 3 bin öğrenciye yaklaşık 15 bin kıyafet dağıtımında bulunduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından butiğin açılış kurdelesi Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.