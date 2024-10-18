Hafif Sağanak Yağışlı 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.10.2024 17:55

Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı

Kırşehir'de jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerine çocuk oyunlarıyla jandarma mesleğini tanıttı.

Kırşehir'de anaokulu öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı birimlerden oluşturulan jandarma ekipleri 150 anaokulu öğrencisine tanıtım programı düzenledi.

Kent merkezindeki bir anaokulunda gerçekleştirilen program ile jandarma ekipleri öğrencilerle oyun oynadı, yüz boyama etkinliği yaptı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan köpekler ile 150 öğrenciye jandarmayı tanıtan videolar izletildi, çocuklara jandarma dergisi, balon ve bayrak hediye edildi.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Aydın'da firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:14
Ömer Çelik'ten katil İsrail'in bakanına tepki: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir
17:56
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
17:54
Samsun'da şiddetli rüzgar: Dev dalgalar oluştu
18:00
Antalya'da otel yangını
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
17:08
İznik Gölü'ndeki batık bazilika gelecek yıl ziyarete açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
FOTO FOKUS
Milli SİHA'ların öncü ismi: Özdemir Bayraktar
Milli SİHA'ların öncü ismi: Özdemir Bayraktar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ