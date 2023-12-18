Amasya’da kar ve bulutlar gökyüzü ile yeryüzünü adeta birleştirdi

Görüntü, adeta bir illüzyonu andırırken, karla kaplı yeryüzü ile yoğun bulutlar arasındaki sınırlar belirsizleşmiş gibiydi. Bu doğa olayı, bembeyaz örtü ile kaplanmış yaylaların ve gökyüzünü kaplayan bulutların mükemmel bir denge içinde birleşmesiyle göz alıcı bir manzara oluşturdu.

Yağan karın ve bulutların bir araya gelerek oluşturduğu bu kartpostallık sahnede, Amasya'nın doğal güzellikleri bir kez daha kendini gösterdi.

Bu olağanüstü atmosfer, bölge sakinleri ve ziyaretçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, bu benzersiz manzarayı yakalamak için bölgeye akın etti.

Amasya'nın doğal güzellikleri ve yüksek rakımlı yaylaları, her mevsimde farklı ve etkileyici manzaralar sunarak bölgeyi ziyaret edenlere unutulmaz anılar yaşatıyor.

Umut Yeşilyurt TRT Amasya Muhabiri