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TRT Haber 18.12.2023 15:43

Amasya’da kar ve bulutlar gökyüzü ile yeryüzünü adeta birleştirdi

Amasya'nın bin 700 rakımlı Taşova ilçesine bağlı Tekke, Dereli ve Belevi yaylalarında, kar yağışı sonrası yeryüzü ile gökyüzü tek bir bütün olarak görüldü. Bu olağanüstü doğa olayı, ilçenin yüksek kesimli yaylalarına düşen kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan etkileyici bir atmosfer yarattı.

Amasya’da kar ve bulutlar gökyüzü ile yeryüzünü adeta birleştirdi

Görüntü, adeta bir illüzyonu andırırken, karla kaplı yeryüzü ile yoğun bulutlar arasındaki sınırlar belirsizleşmiş gibiydi. Bu doğa olayı, bembeyaz örtü ile kaplanmış yaylaların ve gökyüzünü kaplayan bulutların mükemmel bir denge içinde birleşmesiyle göz alıcı bir manzara oluşturdu.

Amasya’da kar ve bulutlar gökyüzü ile yeryüzünü adeta birleştirdi

Yağan karın ve bulutların bir araya gelerek oluşturduğu bu kartpostallık sahnede, Amasya'nın doğal güzellikleri bir kez daha kendini gösterdi.

Amasya’da kar ve bulutlar gökyüzü ile yeryüzünü adeta birleştirdi

Bu olağanüstü atmosfer, bölge sakinleri ve ziyaretçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, bu benzersiz manzarayı yakalamak için bölgeye akın etti.

Amasya’da kar ve bulutlar gökyüzü ile yeryüzünü adeta birleştirdi

Amasya'nın doğal güzellikleri ve yüksek rakımlı yaylaları, her mevsimde farklı ve etkileyici manzaralar sunarak bölgeyi ziyaret edenlere unutulmaz anılar yaşatıyor.

Umut Yeşilyurt TRT Amasya Muhabiri

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