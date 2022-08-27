Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 07:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amasya'da haber alınamayan alzheimer hastası ormanlık alanda bulundu
Amasya'nın Göynücek ilçesinde haber alınamayan alzheimer hastası 66 yaşındaki Aslan Cansız, jandarma ekipleri tarafında ormanlık alanda bulundu.
Dün akşam evinden tarlasına gitmek için çıkan alzheimer hastası yaşlı adamın evine dönmemesi üzerine köy imamı jandarmaya haber verdi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD tarafından aranan yaşlı adamdan güzel haber geldi.
Hayatından endişe edilen yaşlı adam AFAD ile koordineli olarak ilçe jandarma ekipleri ve vatandaşların aramaları sonucu sağ olarak bulundu.
Etiketler: Amasya
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