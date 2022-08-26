Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da tırın çarptığı ATV sürücüsü öldü
Çorum'un Alaca ilçesinde tırın çarptığı ATV sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mesut Beke idaresindeki 02 KF 570 plakalı tır, Çorum-Yozgat kara yolu Çatalkaya köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Yeter Mavili'nin (57) kullandığı ATV'ye çarptı.
Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Mavili, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Mavili, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:49
- 17:49
- 17:35
- 17:26
- 17:18
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz