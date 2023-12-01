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Güncel
AA 01.12.2023 16:55

Amasya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdu'nda yangın tatbikatı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda yangın tatbikatı yapıldı.

Amasya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdu'nda yangın tatbikatı
[Fotograf: AA]

Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği yurtta çıkan yangın ihbarını alan ekipler olay yerine hızlı şekilde intikal etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Tatbikat kapsamında yurtta kalan öğrencilere yangın anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirme de yapıldı.

Öğrencilere, yangın alarmını duydukları anda söndürme tüplerini kullanabilmeleri ve yangın merdivenlerinden güvenli şekilde tahliye edilebilecekleri anlatıldı.

Tatbikat, yangının kontrol altına alınması ve yurttaki öğrencilerin güvenli şekilde tahliye edilmesiyle sona erdi.

Yurt müdürü Murat Duzcu, yangın tatbikatıyla öğrencileri yangın anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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